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Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsallar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsallar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

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