Alanya'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Ürkmezer, güzel bir bayram temennisinde bulunarak, vatandaşlarla bayramlaştıklarını belirtti. Törende yerleşik yabancıların da bulunduğunu söyleyen Ürkmezer, güvenlik güçleri ve diğer birimlerin 7 gün 24 saat çalıştığını vurguladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki törene, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir bayram olmasını temenni ederek, vatandaşlarla bayramlaştıklarını ifade etti.

Törende yerleşik yabancıların da yer aldığını aktaran Ürkmezer, "Huzurlu bir bayram için güvenlik güçleri başta olmak üzere bütün birimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor." dedi.