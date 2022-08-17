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Otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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Aksaray'da nişan alışverişinden dönen çiftin içinde bulunduğu otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da nişan alışverişinden dönen çiftin içinde bulunduğu otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hüzeyfe Sevdi (25) idaresindeki 68 HA 927 plakalı otomobil, Karataş köyü girişinde Ali Aygün (50) yönetimindeki 42 PV 325 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan sürücü Sevdi, araçtaki Kamile Yılmaz (25) ve Rümeysa Sevdi (16) itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Kazada, yaralanan sürücülerle ile Sevdi ve Yılmaz sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Hüzeyfe Sevdi ve Kamile Yılmaz'ın yarın nişan töreni olduğu, kent merkezinde alışveriş yaptıktan sonra köylerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

İtfaiye Aksaray Güncel Haberler

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