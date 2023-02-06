AKSARAY'DA DA DEPREM HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetli deprem Aksaray ve Konya'dan da hissedildi.Panik nedeniyle bazı vatandaşlar evlerini terk edip sokağa çıktı.

Aksaray'da Paşacık mahallesinde oturan Yaşar Çağlayan,?Yatakta yatıyordum. Bütün ülkemize ve Aksaray'a geçmiş olsun.Çok sallındık ben 3-4 kez depremi daha önce hissettim ama bu kez çok uzun sürdü ve evler birden şakır şakır sallandı .İkincisi olunca aşağı indik.Ülkemize geçmiş olsun.Bütün vatandaşlar aşağı indi.Çocuklarımı aradım onlarda depremden dolayı aşağı inmiş."dedi. Ayten Kızıloğlan ise " Kanepede yatarken bir anda aşağı indim. Kendim kalp krize geçiriyorum zannettim.Baktım lamba sallanıyor ve deprem olduğunu hissetim ve çat çat sesler geldi.Engelli çocuğumu alıp dışarı çaktım. Şu anda otobüs durağında bekliyoruz."diye konuştu.