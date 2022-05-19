AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiç kimse, kendi kötü siyasetine Atatürk'ü kalkan yapmaya çalışmasın"
AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.
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AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel