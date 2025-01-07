Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi

Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
Şehit aileleri, MHP İl Başkanlığı önüne 'Yakışmadı' yazılı siyah çelenk bıraktı

Bahçeli'yi kızdıracak protesto

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Tarihi Uzun Çarşı'daki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve destek sözü verdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve beraberindekiler, kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarihi Uzun Çarşı'daki esnaflara hayırlı işler dileyen Ünsal, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Ünsal, il ve ilçe kongre süreçlerinin hemen ardından yeni yönetim kurulu ve kadın kollarıyla esnafla buluştuklarını belirtti.

Seçimden seçime değil, her zaman Ahi esnafının yanında olduklarını, esnaf ve vatandaşla bir araya gelmeyi önemsediklerini vurgulayan Ünsal, "Tarihi Uzun Çarşı esnafını tek tek ziyaret ederek talep ve önerilerini not aldık. Ahi esnafımız sadece ekonomimizin değil, sosyal hayatımızın da bel kemiğidir. Onların görüşlerini almak, sorunlarına çözüm üretmek ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek adına sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
img

Kritik isim Beştepe'de
img

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence! 3 şüpheli hakkında yeni gelişme
img

"Mesleğimi duyan insanlar ürperiyor, davranışları değişiyor"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler

DEM heyetiyle görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler
Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu

Tuğçe Tayfur'un cenazede küfür ettiği kişi Şirin Gözalıcı değilmiş
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay

Son Dakika Haberleri

MasterChef Beyza kardeşi kim, adı ne? Sivasspor Beşiktaş ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı? Sivasspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 7-8 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Meriç Ökten kimdir, neden öldü? Survivor eleme adayları kim? 7 Ocak Salı Survivor'da potada kimler var? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 7 Ocak Salı? Cengiz Han Destanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cengiz Han Destanı filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Ocak Gaziosmanpaşa, Pendik, Zeytinburnu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.