AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Develi'de Miting Düzenledi

Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mitingde konuşan Akar, yerel seçimlerinin önemine işaret ederek, kapı kapı dolaşarak, yerli ve milli duruşu, büyük ve güçlü Türkiye'yi, Cumhur İttifakı'nı anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Büyükkılıç ise gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Mitingde, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Develi Ülkü Ocakları Başkanı Talip Devecioğlu ve AK Parti Develi Gençlik Kolları Başkanı Raşit Kılıçaslan da vatandaşları selamladı.