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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'un Havza ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Havza ilçesinde partililere hitap ederek Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu vurguladı. Yılmaz, liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ülkenin önünü kesmek isteyenlere halkın fırsat vermeyeceğini belirtti. AK Parti Belediye Başkan adayı Murat İkiz ise Havza'da sanayi ve turizmin öncelikleri olacağını söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'un Havza ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezini (SKM) ziyaret etti.

Yılmaz, burada partililere yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geldiği noktada kendi kendine yeten bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her seferinde bu gelişimini kesmek için her şeyin denendiğini belirten Yılmaz, "Liderimiz, Cumhur Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ülkemizin önünü kesmek için her fırsatı değerlendiriyorlar. Her şeye rağmen halkımız bunlara fırsat vermiyor ve bundan sonrada vermeyecek." dedi.

Yılmaz, AK Partililer için makamların birer emanet olduğuna işaret ederek, "AK Parti bu bilinç ile hareket ettiği için başarılıdır. Emanet aldığımız makamları zamanı geldiğinde kendimizden sonra gelene teslim ediyoruz. Teslim alanda aldığı emanetin hakkını verir. Havza'da da emaneti verdiğimiz Murat İkiz kardeşimiz de 15 yıl belediye başkanlığı görevi yaptı. Sonra görevini bir başka arkadaşımıza devretti. Yapmış olduğu hizmetler ile yeniden emaneti aldı ve bu görevini en iyi şekilde taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

AK Parti Belediye Başkan adayı Murat İkiz ise Havza'da büyük bir oy oranı ile seçimi kazanacaklarını ifade ederek. "İlçemizde sanayi ve turizm önceliğimiz olacak. Yapmış olduğumuz hizmetlerin üzerine daha fazlasını koymak için çalışacağız. Cumhur İttifakı olarak milletimizden aldığımız gücü milletimize hizmet olarak yansıtacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yusuf Ziya Yılmaz Murat İkiz AK Parti Türkiye Samsun Politika Güncel Haberler

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