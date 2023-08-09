AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram etti. Etkinlikte vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlığı tarafından kendilerine ikram edilen aşureden tattı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır da vatandaşlara aşure ikramında bulundu.