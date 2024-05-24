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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çifteler'deki Dolu Felaketinden Etkilenen Çiftçileri Ziyaret Etti

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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çifteler ilçesinde yaşanan dolu yağışı ve sağanaktan etkilenen çiftçileri ve tarım işçilerini ziyaret etti. Albayrak, ziyaretinde afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve devletin zarar gören çiftçilerin yanında olduğunu belirtti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çifteler ilçesinde yaşanan dolu yağışı ve sağanaktan etkilenen çiftçileri ve tarım işçilerini ziyaret etti.

Albayrak, ziyaretinde afetten etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Afetten etkilenen ilçe sakinleri, tarım işçileri ve ürünleri zarar gören çiftçilerle görüşen Albayrak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla zarar gören çiftçilerimizin yanındadır. İlgili birimlerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Rabbim beterinden muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

Bu arada, AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Tarım işçileri geçici olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çifteler Meslek Yüksekokuluna yerleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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