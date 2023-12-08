Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Ünlü Doktor İstismarı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oğluna istismarda bulunduğu iddia edilen ünlü doktor haberine ilişkin açıklama yaptı. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatıldığı ve hukuki sürecin takip edildiği belirtildi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, "'Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor' başlıklı haberlerin ardından haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, 'Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor' başlıklı haberlere konu olan çocuk ve anne için destek süreci başlatıldı. Ayrıca yapılan açıklamada, çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak yayın yasağı talebinde bulunulduğu da belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan istismar iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 'Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor' başlıklı haberlerin ardından haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesince ve çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak yayın yasağı talebinde bulunulmuştur. Hukuki süreç takip edilmektedir."