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Ağrı'da 'Dağ Keçileri' sürü halinde böyle görüntülendi

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Ağrı İran sınırında sürü halinde ilerleyen dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yüksek dağ kesimlerinin karla kaplanması nedeniyle eteklerde bulunan otlaklarda otlandıkları görülen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından fark edilince cep telefonu kameraları ile kayda alındı.

Ağrı'da 'Dağ Keçileri' sürü halinde böyle görüntülendi

AĞRI - Ağrı İran sınırında sürü halinde ilerleyen dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yüksek dağ kesimlerinin karla kaplanması nedeniyle eteklerde bulunan otlaklarda otlandıkları görülen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından fark edilince cep telefonu kameraları ile kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İran Ağrı Hayvanlar Doğa Yaşam Güncel Haberler

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