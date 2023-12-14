Ağrı'da 'Dağ Keçileri' sürü halinde böyle görüntülendi
Ağrı İran sınırında sürü halinde ilerleyen dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yüksek dağ kesimlerinin karla kaplanması nedeniyle eteklerde bulunan otlaklarda otlandıkları görülen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından fark edilince cep telefonu kameraları ile kayda alındı.
Ağrı'da 'Dağ Keçileri' sürü halinde böyle görüntülendi
AĞRI - Ağrı İran sınırında sürü halinde ilerleyen dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yüksek dağ kesimlerinin karla kaplanması nedeniyle eteklerde bulunan otlaklarda otlandıkları görülen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından fark edilince cep telefonu kameraları ile kayda alındı.