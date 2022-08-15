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Afyon gündem: Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın menfezden düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Afyon gündem: Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın menfezden düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari aracın menfezden düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari aracın menfezden düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Nadir Kullapçı idaresindeki 16 YZ 771 plakalı hafif ticari araç, Emirdağ-Bolvadin karayolu Kapaklı mevkisinde, menfezden düştü.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Tahsin Kucur kaza yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

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