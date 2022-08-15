Afyon gündem: Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın menfezden düşmesi sonucu 2 kişi öldü Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari aracın menfezden düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari aracın menfezden düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Nadir Kullapçı idaresindeki 16 YZ 771 plakalı hafif ticari araç, Emirdağ-Bolvadin karayolu Kapaklı mevkisinde, menfezden düştü. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Tahsin Kucur kaza yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel AA / Canan Tükelay Karahisar Tragger Güncel Haberler

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