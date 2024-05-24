TİKA, Afganistan'da Meslek Edindirme Kurslarıyla Dezavantajlı Gruplara Yardımcı Oluyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da sürdürdüğü meslek edindirme kurslarıyla dezavantajlı grupların hayata tutunmalarına ve topluma kazandırılmalarına yardımcı oluyor.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi'nin Afganistan'ın kuzeyindeki vilayetlerde düzenlediği meslek edindirme kursları, büyük ilgi görüyor.

Cep telefonu ve tablet tamirciliği, sıvı ve katı sabun yapımı, halı dokumacılığı, metal doğrama ve kaynakçılık, biçki-dikiş ve terzilik, çeyizlik-nakış eğitimi ile ayakkabı tamiri ve yapımı gibi kurslara kaydolabilmek için onlarca kişi sıra bekliyor.

Kursiyerler, 6 ay süren eğitimlerini tamamladıktan sonra TİKA'nın verdiği sertifikayla iş arayışına giriyor ya da kendi işlerini kuruyor.

Kurslara kabulde şehit yakınlarına, işsiz ve engelli bireyler ile kadınlara öncelik veriliyor, iş bulma ve iş kurma kriterlerine göre başarı oranı yüzde 80'leri aşmış durumda. 2022'de başlatılan kurslardan şu ana kadar 102'si kadın 133 kursiyer mezun oldu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar, toplumsal görünürlüklerinin artmasına da katkı sunuyor.

Belh ve Cüzcan vilayetlerinde düzenlenen kursların gelecekte Sar-e Pol, Faryab ve Samangan vilayetlerinde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca berberlik ve marangozluk kurslarının açılması planlanıyor.

AA muhabirine konuşan mezun ve kursiyerler, bu eğitimler sayesinde öz güvenlerinin ve iş bulma imkanlarının arttığını belirterek, TİKA'ya teşekkür etti.

Kurslar, sevenleri kavuşturdu

31 yaşındaki yürüme engelli Bismillah Fermani, TİKA'nın cep telefonu ve tablet tamirciliği kursunu bir yıl önce başarıyla tamamladı.

Fermani, Cüzcan vilayetinin merkez ilçesi Şibirgan'daki merkezi konumda kurduğu küçük dükkanında mesleğini icra ediyor. Küçüklüğünden beri yürüyemeyen Fermani, oturarak çalışıyor ve ailesinin geçimini sağlıyor.

İşsiz olduğu dönemde sevdiği kızın babasının evlenmelerine izin vermediğini anlatan Fermani, TİKA'nın kursunu bitirip meslek sahibi olunca evlenmelerine razı olduğunu söyledi.

Fermani'nin nişanlısı Feride Nazeri de TİKA'nın kurslarından mezun oldu. Sıvı sabun yapımı kursunu tamamlayan Nazeri, sattığı ürünlerinden kazandığı parayla çeyizini hazırlıyor.

Fermani, "Çok şükür bu mesleği öğrendim. Yaz kış demeden burada çalışıyorum, rızkımı kazanıyorum ve ailemi geçindiriyorum. TİKA'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı, nişanlısı Nazeri de "Sıvı sabun yapımını öğrendiğimden bu yana işsiz değilim. Maddi durumumuz da iyileşti. Şu anki durumdan çok memnunum." dedi.

Kurs biter bitmez iş buldu

Şibirgan'da yaşayan 26 yaşındaki Cemşud Feyzi de 3 ay önce metal doğrama ve kaynakçılık kursunu başarıyla tamamladı. Kurs biter bitmez iş bulduğunu kaydeden Feyzi, ileride kendi iş yerini açmak istediğini dile getirdi.

İşsiz olduğu dönemde çok zorluk çektiğini anlatan Feyzi, maddi imkanının düzelmesiyle evlenmek istediğini belirtti.

Feyzi, şu ifadeleri kullandı:

"Artık iş bulabiliyorum, çalışabiliyorum, dükkan açabilirim. Öz güvenim arttı. Her şeyi yapabilirim, meslek öğrendim. Evlenebilirim de. İşlerimiz günbegün daha iyi oluyor. İleride dükkanımı açmak istiyorum. TİKA'ya teşekkür ediyorum."

Çeyizlik ve nakış kursu öğrencisi Nergis İsmaili de Afgan kadınlarının bu kurslara ihtiyacının olduğunu söyledi.

Kadınların iş sahibi olması gerektiğini dile getiren İsmaili, "Kadınlar olarak burası bizim için meslek edinme ve gelecekte iş sahibi olmak açısından umut oldu." dedi.

"Göç sorununun giderilmesine katkı sağlıyoruz"

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, Afganistan'da savaşlardan dolayı çok sayıda engelli bireyin bulunduğunu ve bu nedenle kurslarda bu kişilere öncelik verdiklerini söyledi.

Taşdemir, halktan çok olumlu dönüşler aldıklarını ve kurslardan sonra iş bulma oranlarının yüksek olduğuna işaret ederek, bu kursların aynı zamanda göç sorununun giderilmesine de katkı sağladığını vurguladı.