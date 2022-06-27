AFAD ekipleri, Batı Karadeniz'de teyakkuzda

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Batı Karadeniz'de şiddetli yağış nedeniyle 'kırmızı' renkli uyarı verilen 6 ilde, 2 bin 552 personel ile 826 araç/ekipmanın görevlendirildiğini duyurdu.

Afad'dan yapılan yazılı açıklamada; Batı Karadeniz'de halen yerel kuvvetli olarak devam eden sağanağın etkisini artıracağı ve bugün 23.59'a kadar Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce'de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı belirtilerek, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgedeki ilgili birimler ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden görevlendirilen bir temsilcinin de AFAD Merkezi'nde çalışmalara başladığı kaydedildi.

Riskli bölgeler için uyarıların yeniden tekrar edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bugün yağışların şiddetlenmesi ve riskin artması üzerine yeniden CMAS bildirimi yapılarak riskli bölgelerdeki vatandaşlarımız tekrar uyarılmıştır. Ayrıca yerel ses sistemleri ile sesli anonslar yapılarak bölgedeki vatandaşlarımızın riskli alanlardan uzak durması konusunda gerekli uyarılar yapılmaya devam edilmektedir. Kastamonu İnebolu'daki çalışmaları yerinde koordine etmek üzere Başkanımız Sayın Yunus Sezer bölgeye ulaşmıştır. Başkanlığımızdan; Batı Karadeniz bölgesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başkan yardımcısı, daire başkanı ve il müdürü düzeyinde görevlendirmeler yapılmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda 'kırmızı' uyarı verilen 6 ile destek vermek amacıyla başkanlığımız tarafından 13 ilden personel ve araç görevlendirmesi yapılmıştır. Kırmızı uyarı verilen Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 2 bin 552 personel ile 826 araç/ekipman bulunmaktadır" ifadelerini kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel