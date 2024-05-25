Adana'da taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

D-400 kara yolu Zeytinli Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen taksi ile motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosikletteki iki kişi ağır yaralandı.

Yaralananlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, taksinin yolun karşı yönüne geçmek için dönüş yaparken motosikletle çarpışması ve motosikletteki iki kişinin havada savrularak yere düşmesi yer alıyor.