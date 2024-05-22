Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Ferhat Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay tarihinden önce Kurban Bayramı'nda maktul Murat Koday'ın evinin yakınına kıyma tezgahı konulması nedeniyle tarafların tartıştığını belirtti.

Savcı ayrıca bu nedenle sanığın maktule karşı kin beslediğini ve sonrasında sokakta karşılaştığı Murat Koday'ı av tüfeğiyle sırtından vurarak kaçtığını anlatarak, Ferhat Ç'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Ferhat Ç. önceki aşamalardaki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Ben şehir dışındayken Murat Koday aileme saldırmıştı. Sokakta Murat Koday'ı görünce aniden bu olaylar aklıma geldi. Dayanamayıp evimden tüfeğimi alıp ateş ettim. Maktulün ailesi beni tehdit etti. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Maktulün babası Recep Koday ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde, 26 Eylül 2023'te komşusu Murat Koday'ı av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ferhat Ç. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.