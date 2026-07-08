ABD Başkanı Trump: İran ile Savaşın Yeniden Başlayacağını Düşünmüyorum

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "(İran ile) Savaşın yeniden başlayacağını düşünmüyorum. Çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Birkaç gemiyi vurdular, biz de onları daha sert vurduk. Onlar bizi bir şeyle vurduğunda biz 10 misliyle vuruyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki 36.NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Harika vakit geçirdiklerini, başarılı bir NATO Zirvesi'ni Türkiye'de tamamladıklarını söyleyen Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Harika bir adam, harika bir lider ve uzun süredir benim dostum. Çok güçlü biri, güçlü bir kişiliği var. İşte bu sebeple bu kadar başarılı bir ülkeyi, büyük bir ülkeyi yönetiyor. Askeri olarak da çok güçlü" dedi.

Trump, indiği havaalanının muhteşem olduğunu belirterek, "Bizim için yeni bir terminal inşa etmişler. Her şey çok güzeldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum, Türkiye'de harika bir iş çıkarmış. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye teşekkür etmek istiyorum. Mark gerçekten sıradışı biri, zeki, harika bir insan. Bu kadar lidere öncülük etmek hiç kolay değil. Her biri güçlü kişiliğe sahip liderlere öncülük etmek kolay değil. Harika bir iş çıkarıyor. Daha iyi birini bulamazdık" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN UÇAKLARININ HEPSİ YANIP KÜL OLDU. LİDERLERİ DE GİTTİ"

Toplantının yapıldığı salonu basın mensuplarının görememesinin çok yazık olduğunu belirttiğini aktaran Trump, "Çünkü herkes kısa konuştu. Ben de biraz konuştum. Konuşmalarımızı kısa tuttuk. Basının görememiş olması, sözlerimizi duyamamış olması üzücü" ifadelerini kullandı. Trump, petrol fiyatlarının düştüğüne dikkati çekerek, "Bunun düşük kalmasını sağlayacağız. 47 yıl önce yapılması gerekenleri yaptık. Birinci dönemimde ve son 18 ayda ABD, savunma harcamalarını artırmak için gerçekten çok büyük çaba gösterdi. Başka hiçbir ülkenin sahip olamadığı ekipmanlara sahip olduk. Venezuela'ya bakarsınız, İran'a bakarsanız, Silahlı Kuvvetlerini birkaç hafta içerisinde tamamen imha ettik. 159 gemilik bir donanmaları vardı. Her biri denizin dibinde yatıyor. Yüzlerce uçakları vardı, hepsi yanıp kül oldu. Radarları ortadan kaldırıldı. Liderleri de gitti" şeklinde konuştu.

Trump, İran'ın füze stoklarının önemli ölçüde azaldığını iddia ederek, "Birkaç füze rampaları kaldı. Bunların da büyük bölümü imha edildi. Açık ara dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz, herkes bunu kabul ediyor" dedi. Hollanda'da geçen sene yapılan Zirve'nin de harika olduğunu söyleyen Trump, savunma harcamalarının yüzde 2'den yüzde 5'e çıkarıldığını hatırlattı. Trump, "Herkes bunun imkansız olduğunu söylemişti ama şimdi herkes bana teşekkür ediyor. Bir ikisi hariç, herkes bu hedeflere ulaşmaya çalışıyor. Onların da kısa sürede bunu başaracaklarına inanıyorum. Çok olumlu davrandılar. Çok iyi takım oyuncusu olmadığım bir iki ülke bugün çok iyi takım oyunculuğu sergiledi" dedi.

"ARTIK KİMSE BİZE GÜLMÜYOR"

Liderlerin, ABD'nin NATO'ya mali ve diğer açılardan en güçlü orduyla, en fazla katkıyı yapan ülke olduğunun farkında olduklarını ifade eden Trump, tüm dünyada kendilerine saygı duyulduğunu kaydetti. Trump, iki sene önce kimsenin ABD'ye saygı duymadığını ve NATO'nun da kendilerine güldüğünü iddia ederek, "Artık kimse bize gülmüyor. Bu yıl rekor seviyede, 1 trilyon dolarlık savunma yatırımı yaptık. Bir sonraki yıl 1,5 trilyon isteyeceğiz. Bu para en iyi askeri ekipmanlara harcanacak" diye konuştu.

Trump, ABD'ye yönelik bir sevgi olduğunu kaydederek, "Yaptığım işi seviyorlar. 'Evet, sizi seviyoruz' diyorlar. Yetişkin insanlar bunu söylüyorlar. Belki de beni etkilemeye çalışıyorlardır. Biliyorsunuz, o salonda muazzam bir birlik vardı. Tüm ülkelere hedeflere ulaşmak için planlarını hızlandırma çağrısında bulundum. Hedefimiz yüzde 5. Daha önceden bu seviyede olmalıydı" dedi.

"FAZLA MESAİDEN VERGİ ALMIYORUZ, ONLAR DA MUTLULAR"

Amerikan savunma ürünlerine yüksek ilgi olduğuna değinen Trump, "Tomahawks'lar, Patriot'lar en iyi ekipmanlar, dünyanın en iyileri olarak değerlendiriliyor. Bunu ben söylemiyorum. Herkes bunları istiyor. Keşke daha hızlı üretebilsek ve satabilsek. Lockeheed ve diğer büyük şirketlerimiz daha büyük fabrikalar inşa ediyorlar. Fabrikaları 7/24 çalışıyordu. Ben de 'Böyle olmaz. Daha fazla fabrika inşa etmeniz lazım' dedim. Fazla mesaiden vergi almıyoruz, onlar da mutlular. 'Fazla mesai yapın' diyorum" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump savunma sanayi şirketlerinin 7/24 çalıştığını vurgulayarak, "Venezuela'da bunları gördünüz. Onların da çok iyi ekipmanları vardı. Bizim ekipmanlarımız iyiydi ve işe yarıyor. Diğer ülkeler için daha hızlı üretmemiz gerekiyor. Kendimiz için de daha hızlı üretmemiz gerekiyor. Yeni siparişler için 1-2 yıl beklemek yerine, bunların 1-2 haftada teslim edilebileceği bir ortam istiyorum" dedi.

"TIKTOK'TA BEN BİRİNCİ SIRADAYIM"

TikTok'ta kendisinin popülerliğini anlatmak için Trump, "TikTok'ta da birinci sırada ben varım. Bütün ünlüler, fenomenler 27'inci, 28'inci sırada. Ülkemizin ne kadar harika olduğunu, ne kadar başarılı olduğunu, komünizmin ne kadar kötü olduğunu, seçimde aday olanların ne kadar çılgın olduğuna dair anlatımların rekor sayıda izlendiğini görüyorum" ifadelerini kullandı. Trump, onların başarısız olacaklarından emin olduğunu vurgulayarak, "Bu sosyal demokratlık değil. Bunlar komünist, başka bir şey değil" diye konuştu.

Savunma sanayinde üretimi artırmak üzere atacakları adımlar hakkında Liderleri bilgilendirdiklerini dile getiren Trump, Liderlerin de bunu heyecanla beklediğini söyledi. Trump ülkelerin 4-5 yıl beklemek yerine ekipmanları birkaç haftada teslim almak istediklerini ifade etti.

Trump, Avrupa için önemli teşvikler verildiğini dile getirerek, bu durumdan ABD'nin çıkarı olacağını ve diğer yandan da Avrupa'nın en iyi ekipmanlara sahip olacağını kaydetti. Amerikan dron teknolojisi konusunda önemli anlaşmalar yapıldığını belirten Trump, "Dünyanın en gelişmiş dronlarına biz sahibiz. Biliyoruz ki bu alanda lideriz. Liderliğimizi güçlendireceğiz" dedi.

"ŞARA MUAZZAM BİR İŞ ÇIKARIYOR"

Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme yaptığını ve yapıcı görüşmeler olduğunu söyleyen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüğünü kaydetti. Şara'nın Suriye'yi birleştirmek için muazzam bir iş çıkardığını ifade eden Trump, "Suriye gerçekten çok kötü durumdaydı. Bir önceki yönetimin yaptıklarını biliyorsunuz, son derece tehlikeli bir bölgeydi" değerlendirmesini yaptı.

"BEN DE ONLARIN HEDEF LİSTESİNİN BAŞINDAYIM"

Açıklamasının ardından Trump gazetecilerin sorularını yanıtladı. "İran'daki savaşı neden hala bitiremediği sorusu üzerine Trump, şunları kaydetti:

"Burada tam tersini yapıyoruz. İran savaşı muazzam bir askeri başarıydı. Soruyu 'Nükleer silahları olmayacak' diye yanıtlayabilirim. Benim orada olmamın tek sebebi vardı, 'İran nükleer silaha sahip olmayacak' dedim. Bunu başardık. Asla nükleer silahları olmayacak. Granit bir dağ üzerine çöktü. Onu almaları aylar sürer. Petrol fiyatlarının ben göreve geldiğim zamankinden de düşük olduğunu görüyoruz. Orduları kalmadı, hava kuvvetleri ortadan kaldırıldı. 159 tane gemi denizin dibinde. Radarlar tamamen yok edildi."

Anlaşma yapmak istiyorlar ama bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Sonrasında gidip gece gemileri vuruyorlar. Steve Witkoff, Jared Kushner, JD Vance, Marco gibi harika insanlarla anlaşmaya çalışıyorlar. Karşılarında harika insanlar var. Biraz çılgınlar, biraz deliler sanırım. Çünkü bize cenazeye gitmek istediklerini söylediler, çok fazla insan öldürmüş bir insanın cenazesine gitmek istiyorlar. Yıllar içinde çok kişiyi öldürdü. Bizim yaptığımızı 47 yıl önce yapmış olmaları lazımdı. Orta Doğu'nun kabadayısıydı. Şimdi İran bambaşka bir ülke haline geldi. Bir gün içerisinde hava savunma sistemleri ortadan kaldırıldı. Hiçbir uçakları olmayacak ya da hiçbir şey yapamayacakları anlamına gelmiyor.

Liderleri de ortadan kaldırıldı. İlk liderleri, ikinci ekip ve sonraki liderleri, belki onlar da ortadan kaldırıldı, kim bilir. Biliyor musunuz, ben de gitmiş olabilirim. Biliyorsunuz, çünkü ben de onların hedef listesinin başındayım. Onlar pislikler. 47 yıldır bu şekilde davranıyorlar. Ben ülke ve dünya için doğru olanı yapıyorum. Durdurulmaları gerekiyor. Binlerce, yüz binlerce kişiyi öldürdüler. Sadece son iki ayda 52 bin protestocuyu öldürdüler.

Muazzam derecede başarılıydık. Ordumuz inanılmazdı. Ablukayı gördünüz mü? Ablukanın bu kadar başarılı olduğunu gördünüz mü? Başarılı olmadığımızı söylemeniz... Düşünün, Venezuela'daki olay yalnızca bir gün sürdü ve onların orduları da fena değildi. Dünyadaki en kötü insanlardan birini ortadan kaldırdık. Venezuela lideri şu an hapiste."

"BELKİ DÜNYANIN EN İYİ KOMÜNİSTİ OLURDUM"

Trump, komünist ve sosyalist toplumlarda yaşayan ve Avrupa gibi demokrasi ile yönetilen ülkelerde yaşayan insanlara mesajının ne olduğu sorusunu şöyle yanıtladı:

"Komünizmi insanlara satmak çok kolay. Belki dünyanın en iyi komünisti olurdum. Lenin kadar iyi olurdum. Düşünün, ömür boyu kira ödemiyorsunuz. Ancak size yoksulluk içinde yaşayacağınızı söylemiyorlar. Eviniz bedava. Bedava ev isteyen var mıdır? Birisini alıp size verelim. Her tarafta cinayetler işlenecek. Komünizm gerçekten felaket ve binlerce yıldır bunun ne kadar korkunç olduğu kanıtlandı."

Sosyal demokrat dediğiniz zaman kulağa çok hoş geliyor ama hiç güzel değil. Çok tehlikeli bir terim. Ben de sürekli bundan bahsediyorum. Komünizm hiçbir zaman işe yaramadı ve asla işe yaramayacak. İşe yarayan şey nedir? ABD'de her zamankinden daha fazla istihdam var. İşçiler her zamankinden daha fazla para kazanıyor. En iyi sistem bu. Elbette eksiklikler olabilir. Herkesin kusurları vardır.

Bir kez komünist olursanız geri dönemezsiniz. Yoksulluk içinde ölürsünüz. Kısa zamanda çok korkunç bir hal alır."

"OYUN OYNAYABİLİRİZ AMA ANLAŞMAK İSTEDİĞİMİ SANMIYORUM"

Kendisinin geçen ay İranlılar için "çok akıllı insanlar", bugün ise "pislik" dediği hatırlatılarak, "Ne değişti" sorusu üzerine Trump, "Onları tanıdım. Mantıklı dediğiniz zaman, ilk ve ikinci aşamadan daha mantıklılar. Birinci seviye gitti, ikinci seviye gitti. Artık üçüncü seviyedeler, daha mantıklılar ama son iki haftadaki davranışları ve eylemlerine bakılacak olursa ülkelerine hizmet etmediklerini düşünüyorum. Her şeyden öte, kendilerini tanıdım ve onlarla anlaşma yapmak istediğimi düşünmüyorum. Oyun oynayabiliriz ama anlaşmak istediğimi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "Savaşa geri mi dönülecek" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bu bahsettiğiniz rakamlardan daha önemli. Petrol fiyatları taş gibi düştü. Birazcık yükselecek ve çok çabuk bitecek. Şu anda muazzam miktarda petrolümüz var. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler de var. Her konuda haklıydım, çok uzun zamandır haklıyım. Bu nedenle üç seçim kazanıp Başkan olabildim. İkinciyi de kazanmıştım ama hileli bir seçimdi. Ama ben hep haklı çıktım. Petrol fiyatı da düşüyor. Tek bir şeyden emin olmalıyım. Akıl hastalarının nükleer silaha sahip olmamalarını sağlamam gerek. Hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacaklar. Her yerde kameramız var."

"UZUN VADELİ BİR SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ"

"İran savaşı yeniden başlayabilir gibi görünüyor. Avrupalı müttefiklerinizden beklentiniz nedir" sorusunu Trump, "Savaşın yeniden başlayacağını düşünmüyorum. Çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Birkaç gemiyi vurdular, biz de onları daha sert vurduk. Onlar bizi bir şeyle vurduğunda biz 10 misliyle vuruyoruz. Onlardan çok daha iyi ekipmanlarımız var. 'Bu akşam onları vuracak mısınız' dediler. 'Olabilir' dedim. Eğer onlar saldırırlarsa biz de saldırırız. Biz onların anladığı dilden konuşuyoruz. Savaşın devam edeceğini zannetmiyorum. Çok kısa sürecektir" ifadeleriyle yanıtladı. Trump, ne olacaksa çok çabuk olacağını belirterek, "Uzun vadeli bir savaş peşinde değiliz" dedi."

"HERKES F-35 İSTİYOR. ONU KİME VERECEĞİMİZE KARAR VERMEMİZ GEREK"

Türkiye ile F-35 konusunda bir anlaşmaya varılıp varılmadığı yönündeki soru üzerine Trump, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk dönemimde muhteşem bir ilişkim vardı. Rahip Brunson'ı hatırlarsınız, 35 yıl hapis cezası almıştı. Bir evanjelist kahramandı. Harika ve çok iyi bir insandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradım, hiçbir şey ödemedim ve onu serbest bıraktı. Biliyorsunuz, ben kimseye bir şey ödemem. Sadece 'Çıkarın' dedim. Tabii ki öyle söylemedim. İyi birisi olduğunu, saygı gören bir evanjelist olduğunu söyledim. 'Lütfen çıkarmanızı istiyorum' dedim. Ertesi gün Oval Ofis'te yanımdaydı. Harika bir ilişkimiz var."

Joe Biden geldiğinde kötü şeyler oldu. Sınır konusunda ve diğer konularda her şey kötüye gitti. Dünyada espri malzemesi olmuştuk. Birçok ülkeyle ilişkilerimiz bozulmuştu ve Türkiye de bunlardan biriydi. 5 Kasım'da her şey değişti. En iyi ilişkilerimizin olduğu bir ülke Türkiye.

F-35'ten bahsedelim. En iyi uçak ve herkes onu istiyor. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz, Erdoğan Bibi'nin (İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu) hayranı diyemem. Ancak O, savaşa katılmadı. Benim ricam üzerine hiç olaya müdahil olmadı. Marco da Türkiye ile ne kadar güçlü bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilir. Askeri olarak çok güçlü bir ülke, NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi. Bu konuda tam olarak kararımı vermedim ama benim eğilimim şu yönde, bize o kadar farklı konularda yardımcı oldu ki... Aynı şekilde Çin de bize yardımcı oldu onlar da savaşa katılmadılar, Şi Cinping de harikaydı, herkes bize saygı duyuyor, bize yeniden saygı duyuyorlar, eskiden bize gülerlerdi. Aptal olduğumuzu, konuşamayan, yürüyemeyen bir Başkanımız olduğunu gördükleri için her şey bir felaketti."

Kaynak: ANKA