Üye Girişi
Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü Gazze'de sivil ölümlerine dikkat çeken Biden'dan İsrail'e 'Refah' uyarısı

Güncelleme:

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 27 binden fazla masum sivilin öldürüldüğünü belirterek, İsrail'in iyi hazırlanmış bir plan olmadan Refah'a girmemesi gerektiğini ifade etti. Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile acil ateşkes çağrısında bulundu.

- ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Gazze'de sivil ölümlerine dikkat çeken Biden'dan İsrail'e "Refah" uyarısı

WASHINGTON - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 27 binden fazla masum sivilin öldürüldüğünü belirten ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in iyi hazırlanmış bir plan olmadan Refah'a girmemesi gerektiğini ifade etti. Biden, 6 haftalık bir ateşkes üzerinde çalıştıklarını söylerken, Ürdün Kralı 2. Abdullah da acil ateşkes çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında konuşan Biden, Abdullah ile samimi bir ilişkilerinin olduğunu belirterek, toplantılarında Gazze'de ve Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri detaylı şekilde ele aldıklarını ifade etti. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşanan sivil kayıplara dikkat çeken Biden, "Son 4 aydır devam eden savaşta Filistin halkı hayal bile edilemeyecek acılar ve kayıplar yaşadı. Bu çatışmada 27 binden fazla masum Filistinli sivil öldürüldü. Bunların içinde binlerce çocuk da var" şeklinde konuştu.

Yüz binlerce Filistinlinin gıda ve su gibi temel ihtiyaç maddelerine ulaşamadığını hatırlatan Biden, "Pek çok aile birden fazla yakınını kaybetti ve onların yasını dahi tutamıyor, onları gömemiyor. Çünkü bunu yapmak güvenli değil. Bu yürek burkan bir durum. Gazze'deki her masum hayatın kaybı bir trajedi" ifadelerini kullandı.

6 haftalık ateşkes planı

Müttefik ülkelerle rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalar üzerinde çalıştıklarını belirten Biden, bunun en az 6 hafta sürecek bir ateşkesi de içerdiğini vurguladı. Rehinelerin kaçının hayatta olduğunu bilmediklerini söyleyen Biden, "Ailelerinin haftalarca, aylarca çektikleri ıstırap hayal bile edilemez. Onları eve döndürmek ABD için en önemli önceliktir" dedi. Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Gazze'ye insani yardımın arttırılması ve iki devletli çözüme dayalı kalıcı barış çabalarını da ele aldıklarını belirten Biden, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Hamas'ın yenildiğini görme ve İsrail'in devleti ve halkı için uzun vadeli güvenliği sağlama hedefini paylaştığını açıkça ifade ettim" diye konuştu. İsrail'in iyi hazırlanmış bir plan olmaksızın Refah'a girmemesi gerektiği yönündeki görüşünü yineleyen Biden, "Gazze'de pek çok insan yerlerinden edildi. Birkaç kez kuzeyden güneye indiler ve şimdi orada kaldılar. Bu insanların korunması gerekir. Filistinlilerin Gazze'de yerlerinden edilmesine karşıyız" ifadelerini kullandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ateşkes çağrısı yaptı

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise, Gazze'de yaşananların bir insani krize dönüştüğünü belirterek, bölgedeki durumun sürdürülemez hale geldiğini vurguladı. Acil ateşkes çağrısında bulunan Abdullah, "Refah'ta bir İsrail saldırısını kaldıramayız. Bunun bir başka insani yıkıma yol açacağı kesin. Derhal kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu savaş son bulmalı" dedi. Bölgeye acil insani yardım ulaştırılması gerektiğini yineleyen Abdullah, rehine takası anlaşması da dahil ABD ve bölge ülkeleriyle çalışmayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Joe Biden İsrail Masum Ürdün Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu İnsan Hakları Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CHP Bursa adayı kim oldu? Bursa CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Batman adayı kim oldu? Batman CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Balıkesir adayı kim oldu? Balıkesir CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Aydın adayı kim oldu? Aydın CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Ordu adayı kim oldu? Ordu CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Kayseri adayı kim oldu? Kayseri CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Adıyaman adayı kim oldu? Adıyaman CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 13 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi! Tonguç Çoban kimdir? Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli? Tonguç Çoban hayatı ve biyografisi! Oktay Aksu kimdir? Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Oktay Aksu hayatı ve biyografisi! Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? Mesut Kösedağı hayatı ve biyografisi! Alaattin Köseler kimdir? Alaattin Köseler kaç yaşında, nereli? Alaattin Köseler hayatı ve biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title