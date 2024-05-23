ABD Adalet Bakanlığı, Ticketmaster ve Live Nation'a dava açtı

NEW ABD Adalet Bakanlığı, antitröst ihlalleri gerçekleştirdiği iddiasıyla Amerikan bilet satış ve dağıtım şirketi Ticketmaster ile sahibi Live Nation'a dava açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 30 eyalet ve bölge başsavcısı ile birlikte, Live Nation Entertainment ve onun tamamına sahip olduğu yan kuruluşu Ticketmaster'a karşı, tekelleşme ve pazarlarda rekabeti engelleyen diğer yasa dışı davranışları nedeniyle New York Güney Bölge Mahkemesi'nde antitröst davası açıldığı bildirildi.

Davanın, canlı konser endüstrisinde rekabeti yeniden tesis etmeyi, hayranlar için daha düşük fiyatlarla daha iyi seçenekler sunmayı ve çalışan müzisyenler ve diğer performans sanatçılarına mekan kapılarını açmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, Ticketmaster'ın tekel yetkisini yasa dışı şekilde kullandığı iddia edildi.

Açıklamada, bu davranışın sonucunda ABD'deki müzikseverlerin diğer ülkelerdekilere göre daha fazla bilet parası öderken eski teknolojiyi kullanmaya zorlandığı, Ticketmaster'ın sanatçılar ve mekanlar üzerindeki gücünü rekabete zarar verecek şekilde kullandığı belirtilerek, şirketin ayrıca, rakiplerinin rekabete girişini sınırlayan engeller de koyduğu aktarıldı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Live Nation'ın ABD'deki canlı etkinlik endüstrisi üzerinde tekelci kontrolünü sağlamak için yasa dışı, rekabete aykırı davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

Bunun sonucunun hayranların daha fazla ücret ödemesi, sanatçıların konser verme fırsatının azalması ve mekanların biletleme hizmetleri için daha az seçeneğe sahip olması olduğuna işaret eden Garland, "Live Nation-Ticketmaster'ı ayırmanın zaman geldi." ifadesini kullandı.