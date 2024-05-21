Üye Girişi
Haberler

AB, Rusya kaynaklı siber saldırılar ve dezenformasyon tehdidine karşı tedbirlere odaklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB), 6-9 Haziran'da düzenlenecek seçimlere günler kala Rusya kaynaklı siber saldırılar ve dezenformasyon tehdidine karşı tedbirlere odaklandı. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Genel İşler Konseyi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB), 6-9 Haziran'da düzenlenecek seçimlere günler kala Rusya kaynaklı siber saldırılar ve dezenformasyon tehdidine karşı tedbirlere odaklandı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Genel İşler Konseyi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

6-9 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yabancı müdahaleyi engellemek için "demokrasi turu"na çıktığını söyleyen Jourova, 11 üye ülkeye ziyaretler yaptığını, bir kısmı ile de çevrim içi temaslarda bulunduğunu belirtti.

Jourova, "Bütün üye ülkelerde gördüğümüz hibrit tehditlere karşı birçok yeni önlem almamız gerekiyordu. Üye ülkeler de yeni tehditlere karşı tedbir almamız gerektiği konusunda aciliyet hissettiklerini doğruladılar." dedi.

Yapay zekanın kullanıldığı dezenformasyon teknikleriyle seçmenin algısının manipüle edilmesi, bu yollarla bilgi edinme, casusluk, lobi faaliyetleriyle başlayan siber saldırıların yapılmasının mümkün olduğunu anlatan Jourova, "Gerçekten ele almamız gereken nispeten yeni tehditlerden oluşan dolu bir sepet var. Savunmasız değiliz. Hızlı uyarı sistemi, dezenformasyon karşıtı kod, Dijital Hizmetler Yasası gibi tedbirlerimiz var." diye konuştu.

"Rusya, Avrupa enformasyon alanına yönelik kalıcı saldırılara inanılmaz fonlar yatırıyor." diyen Jourova, "Seçimlerden önceki son 10 gün içerisinde farklı türde saldırıların arttığını göreceğimizi tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Avrupa Birliği Dezenformasyon Brüksel Rusya Avrupa Birliği Politika Güncel Haberler

En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada

En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada

 Türbülans sonrası acil iniş yapan Singapur uçağında can kaybı 2'ye yükseldi

Türbülans sonrası acil iniş yapan Singapur uçağında can kaybı 2'ye yükseldi

 Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi

Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title