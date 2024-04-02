AB, İsrail'in Gazze'deki yardım çalışanlarını öldürmesini kınadı

Avrupa Birliği (AB) İsrail'in saldırısında Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, sosyal medya platformu X hesabından İsrail saldırısında dün insani yardım çalışanlarının öldürülmesine tepki gösterdi.

"Saldırıyı kınıyor ve soruşturma çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullanan Borrell, "Sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunmasına yönelik tüm taleplere rağmen yeni masum kayıplar görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Lenarcic de "Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik bir saldırıyı daha kınıyorum. Bu artık durmalı. Şimdi ateşkes." mesajını paylaştı.

7 yardım çalışanı hayatını kaybetmişti

ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu WCK, Gazze'de İsrail'in dünkü saldırısında 7 çalışanının öldüğünü bildirmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı bir inceleme yürütüyor." açıklamasında bulunulmuştu.