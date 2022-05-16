AA Düzce muhabiri Ömer Ürer'in vefat eden babası toprağa verildi - Haberler

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AA Düzce muhabiri Ömer Ürer'in vefat eden babası toprağa verildi

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
AA Düzce muhabiri Ömer Ürer'in vefat eden babası toprağa verildi

Anadolu Ajansı (AA) Düzce muhabiri Ömer Ürer'in dün vefat eden babası Mehmet Ürer, son yolculuğuna uğurlandı.

DÜZCE (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Düzce muhabiri Ömer Ürer'in dün vefat eden babası Mehmet Ürer, son yolculuğuna uğurlandı.

71 yaşındaki Mehmet Ürer için Hocaoğlu Köy Mezarlığı'nda öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ürer'in ailesi ve akrabalarının yanı sıra Düzce Valisi Cevdet Atay, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, valilik kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Ürer'in cenazesi, Hocaoğlu Köy Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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