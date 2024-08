70 Yaşındaki Anne, 3 Torununa Bakabilmek İçin Günde Bin Tandır Ekmeği Üretiyor

ERZİNCANLI 3 çocuk annesi Can Paşa Polat (70), lupus hastalığının yanı sıra tansiyon ve vertigo problemleri de bulunan oğlu Taner Polat (39) ile 3 torununa bakabilmek için günde bin tandır ekmeği üretiyor. Sabah erken saatlerinde mesaiye başlayan Polat'ı ziyaret edip, birlikte fotoğrafını da sosyal medyasında paylaşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu "Gurur abidesi Can annemizin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Merkeze bağlı Yoğurtlu beldesi Barış Mahallesi'nde yaşayan Can Paşa- Emir Polat (74) çiftinin 3 kız bir erkek çocuğu bulunuyor. Eşi özel sektörden emekli olan Can Paşa Polat, geçimlerine destek olabilmek için yaklaşık 24 yıl önce bir ekmek fırınında çalışmaya başladı. Çocuklarını evlendiren Polat çifti, yaklaşık 10 yıl önce oğulları Taner'in rahatsızlığıyla büyük üzüntü yaşadı. Polat ailesi, bağışıklık sisteminin vücuttaki hücrelere saldırmasına neden olan 'lupus' hastalığı teşhisi konulan Taner'i tedavi ettirmek için imkanlarını seferber etti. Eklemlerde ağrı, yorgunluk, deri döküntüleri ve böbrek problemi yaşayan oğullarını Trabzon ve Erzurum'da 7 yıl süreyle tedavisini yaptırmak için uğraşan Polat çifti, 3 torununun bakımını da üslendi.

70 YAŞINDA 03.00'TE İŞBAŞI

Bir taraftan tedavisi için uğraştıkları oğullarının emekli olabilmesi için çiftçi Bağ-Kur'unda eksik günlerini tamamlamak isteyen Can Paşa Polat, ilerleyen yaşına rağmen ekmek fırınındaki işini bırakmadı. Akşam saatlerinde eşi, oğlu ve torunlarının yemeğini hazırlayan Can Paşa Polat, otobüsle geldiği iş yerinde saat 03.00'te işbaşı yapıyor.

'OĞLUM HASTA OLDUKTAN SONRA EŞİ ÇOCUKLARINI BIRAKARAK GİTTİ'

Tandır başında günde bin ekmek üreten Can Paşa Polat, şunları söyledi:

"Çocuğum hasta olduğu için çalışıyorum. Önceliğim onun Bağ-Kur primlerini tamamlayarak emekli olmasını sağlamak. Hastalık teşhisi konulduktan sonra 3 yıl Trabzon'da tedavi gördü. 4 yılı aşkın zamandır da Erzurum'da tedavisi devam ediyor. Özel sektörde çalışan oğlumun eşi hastalıktan sonra çocuklarını da bırakarak gitti. Oğlumun ve onun çocuklarının her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Akşamları yemeklerini yapıp dolaba koyuyorum. Yaklaşık 2-3 saatlik uykunun ardından saat 03.00 civarında çalışmaya başlıyorum. Emekli olabilmesi için 3 bin güne daha ihtiyacı var. Onun emekli olabilmesi için çalışıyorum. Elim tuttuğu sürece oğluma yardımcı olmak için çalışacağım. İnşallah oğlum emekli olursa ben de kurtulacağım. Gözüm açık gitmeyecek."

VALİ ZİYARET ETTİ

Bu arada Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sabah erken saatlerde mesaiye başlayan Can Paşa Polat'ı ziyaret etti. Kendisinden hayat hikayesini dinleyen Vali Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulundu. Can Paşa Polat ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Vali Aydoğdu, mesajında, "Gecenin bu saatinde bir meleğe denk geldik. Can Paşa Polat Annemiz 70 yaşında. Her gece 3'te fırına geliyor, yaklaşık 1000 adet tandır ekmeği yapıyor, yirmi dört senedir bu işi yapıyor. İşe gelmeden yemek yapıp dolaba bırakıyor ve o işteyken torunları yemeklerini yiyor. O kadar etkileyici bir hayat ki, bir taraftan duygulanıyorsunuz, bir taraftan gurur duyuyorsunuz. Gurur abidesi Can annemizin önünde saygıyla eğiliyorum…" ifadelerine yer verdi.

Vali Aydoğdu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Can Paşa Polat, "Sağ olsun Vali Bey yardımcı olacağını söyledi. İnşallah oğlumun emekli olması konusunda da yardımcı olur" dedi.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN,