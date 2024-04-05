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38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde Japon Davul ve Aslan Dansı Gösterisi

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38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında, WA League – Japon Davul ve Aslan Dansı Gösterisi sanatseverlerle buluştu.

Sabancı Vakfının onur üyesi olduğu, Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen festival kapsamındaki gösteri MEB Şura Salonu'nda sahnelendi.

Gösteride Mıtsuna Koyama, Masanori Tsubaki, Takahıro Watanabe, Kaona Mınakı gibi Japon müziğinin önde gelen sanatçıları yer aldı.

Gösteri, grubun vokalisti Mıtsuna Koyama'nın İstiklal Marşı'nı seslendirmesiyle başladı ve Japon Davulu "Taiko" ve üç telli Japon çalgısı "Shamisen" gibi geleneksel çalgılarla icra edilen Japon müziğinin yanı sıra "Aslan Dansı" kareografisi, kadın ve erkek yüz maskelerinden oluşan çift yüzlü dans gösterisiyle sürdü.

Gösterinin sonunda grup üyeleri, yoğun ilgileri dolayısıyla Türk izleyicilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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