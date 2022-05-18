22 yıl hapsi istenen Afgan, eşi ve kızını 'dışarı çıkma' tartışmasında bıçaklamış (2) - Haberler

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22 yıl hapsi istenen Afgan, eşi ve kızını 'dışarı çıkma' tartışmasında bıçaklamış (2)

Demirören Haber Ajansı - Engin Özmen - Güncel
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22 yıl hapsi istenen Afgan, eşi ve kızını 'dışarı çıkma' tartışmasında bıçaklamış (2)

TUTUKLU YARGILANACAKEskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (62) ile diğer sanıkların ifadelerinin ardından avukatların talepleri dinlendi.

TUTUKLU YARGILANACAK

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (62) ile diğer sanıkların ifadelerinin ardından avukatların talepleri dinlendi. Mahkeme heyeti, sanık Ahmadi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.


Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Güncel

Afganistan, Eskişehir, Güncel, Haberler

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