2023 Tüketici Elektroniği Fuarı Bu Hafta Las Vegas'ta Başlıyor

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarı 2023 Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), bu hafta ABD'nin Las Vegas kentinde başlıyor.

CES'in organizatörü Consumer Technology Association'na (CTA) göre, 5-8 Ocak tarihlerinde düzenlenecek fuara 170 ülke ve bölgeden 3.100'ün üzerinde firma katılıyor.

Katılımcılar küresel markaların yeni teknolojilerini deneyimleyecek, düşünce liderlerinden teknolojinin geleceğini dinleyecek ve diğer katılımcılarla yüz yüze işbirliği yapacak.

Fuarda aralarında sürdürülebilirlik, ulaşım ve hareketlilik, dijital sağlık ve metaverse gibi çeşitli alanlardaki yeniliklerin dünyanın en büyük zorluklarına nasıl çözüm bulduğu vurgulanacak.

CTA'ya göre, CES 2023 fuar alanında, yaklaşık 1.000 yeni sergi sahibi ve teknolojinin geleceğini gözler önüne seren CES 2023 Yenilik Ödülü ile onurlandırılacakların listesi yer alacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Las Vegas'tan bildiriyor. (XHTV)