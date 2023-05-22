118 yıllık okulda eğitim; Rum çocukları için yapıldı, savaşta yaralanan askerlere hastane oldu

ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi semtindeki 118 yıllık Dumlupınar Ortaokulu'nda 1'inci Dünya Savaşı öncesi Rum çocuklar eğitim alırken, savaş dönemi yaralı askerlerin tedavisi için hastaneye dönüştürüldü. Savaş sonrasında yeniden eğitim yuvası olan okulda kesintisiz 94 yıldır öğrenciler ders görürken, bina birkaç ay içerisinde restorasyona alınacak.

Antalya'nın Kaleiçi semtinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu, tarihi ile dikkati çekiyor. Osmanlı İmparatorluğu arşivlerinde yer alan bilgilere göre 1895 yılında Kaleiçi'nde yaşayan Rum cemaati bir okul yapmak için girişimde bulundu. Osmanlı hükümetinin temsilcileri ve cemaat temsilcileri arasında yapılan yazışmalar sonrası 1905 yılında okulun açılışı yapıldı. 1914 yılında 1'inci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Osmanlı, birçok cephede savaşa girdi. Savaşta yaralanan askerlerin tedavileri için birçok nokta gibi okul da hastaneye dönüştürüldü. Okulda savaşta yaralanan askerler tedavi edilirken, Doktor Burhanettin Onat tarafından da odalardan biri ameliyathane olarak kullanıldı. Savaşın ardından okul tekrar özüne dönerek, bu kez 1927 yılında Ticaret Okulu olarak açıldı.

Okulla ilgili restorasyon projesinin ihale edildiğini belirten Karabayram, "Önümüzdeki birkaç ay içerisinde projeler tamamlanıp, okulun restorasyon faaliyetlerine başlayacağız. 2024'ün sonlarında bitirmeyi planlıyoruz. Bu süreçte Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in bize çok desteği oldu. Bu okuldan mezun olan tüm öğrencilerimize okulla irtibata geçip, burada çekilmiş eski fotoğraflarını paylaşmalarını istiyoruz. Burası sadece bir okul değil. Okul içerisinde geçmişi yansıtan bir odada bir müze düşünüyoruz. Paylaşılan fotoğrafları da o odada sergilemek istiyoruz" dedi.