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1 Mayıs saldırısında 27 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polislere taş ve sopayla saldırıda bulunan 39 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polislere taş ve sopayla saldırıda bulunduğu sonradan tespit edilen 39 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs'ta polislere saldırdığı sonradan tespit edilen 39 zanlı hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 27 zanlıyı yakaladı, 12 şüpheliyi ise arıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul 1 Mayıs Güvenlik Hukuk Politika Güncel Haberler

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