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1 Mayıs operasyonunda 27 kişi daha tutuklandı

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Anayasa Mahkemesi'nin kararına dayanarak Taksim'de kutlama yapmak isteyenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişi tutuklandı. Tutuklu sayısı 77'ye yükseldi.

(İSTANBUL ) - Anayasa Mahkemesi'nin kararına da dayanarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken polisle karşı karşıya gelenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 77'ye yükseldi.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi'nin sosyal medya paylaşımlarına göre, son olarak 2 1 Mayıs'ta 27 kişi gözaltına alındı ve bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan 27 kişinin tamamını tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.

2., 9. ve 10. Sulh Ceza mahkemelerinde 9'ar kişilik gruplar halinde ifadeleri hızla tamamlanan kişiler hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece 1 Mayıs soruşturmaları kapsamında tutuklu sayısı 77'ye yükseldi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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