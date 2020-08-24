Güdül'de Kaymakam Acar ve Belediye Başkanı Yalçın, halk pazarını denetledi
Ankara'nın Güdül ilçesinde Kaymakam Zeynep Acar ile Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, halk pazarında incelemelerde bulundu.
24.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:36
Ankara'nın Güdül ilçesinde Kaymakam Zeynep Acar ile Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, halk pazarında incelemelerde bulundu.
Kaymakam Acar ve Belediye Başkanı Yalçın, esnafı ziyaret ederken, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin uyarılarda bulundu.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini bildirdi.
Kaynak: AA