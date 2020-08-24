Güdül'de Kaymakam Acar ve Belediye Başkanı Yalçın, halk pazarını denetledi
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Güdül'de Kaymakam Acar ve Belediye Başkanı Yalçın, halk pazarını denetledi

Ankara'nın Güdül ilçesinde Kaymakam Zeynep Acar ile Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, halk pazarında incelemelerde bulundu.

Güdül'de Kaymakam Acar ve Belediye Başkanı Yalçın, halk pazarını denetledi
24.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:36

Ankara'nın Güdül ilçesinde Kaymakam Zeynep Acar ile Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, halk pazarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Acar ve Belediye Başkanı Yalçın, esnafı ziyaret ederken, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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