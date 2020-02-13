"Gri" kategorideki teröristin yargılanmasına devam edildi

13.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:18

AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili, 300 bin lira ödülle aranırken Erzurum'da yakalanıp tutuklanan "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış'ın, örgütün talimatıyla Karayazı ilçesindeki Kobani eylemlerini yönettiği, örgüte üye kazandırdığı, kırsalda silahlı eylemlerde bulunduğu ve örgütün dağ kadrosunda olduğu gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kamış ile avukatı katıldı.

Kamış, iki celse önce kimlik tespiti yapılırken Türkçe beyanda bulunmasına rağmen bir önceki celsede olduğu gibi bu celse de Kürtçe beyanda bulunarak savunma yaptı.

Söylediklerinin anlaşılamaması üzerine Kamış'ın bu celse de savunması alınamadı.

Savcı, mütalaasında eksikliklerin tamamlanmasını ve Kamış'ın dosya kapsamındaki deliller ve suçun vasfından dolayı tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Kamış'ın tutukluluk halinin devamına ve sanığın savunmasının alınabilmesi amacıyla tercüman atanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da izledi.

İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, PKK/KCK'nın Kobani olaylarına ilişkin talimatı üzerine Karayazı ilçesinde 7 Ekim 2014 akşamı 30 kişilik grubun emniyete ait zırhlı ekip aracı ve panzere taş ve molotofkokteyli ile saldırdıkları, terör örgütünün silahlı eylem ve faaliyetlerini övücü ve destekleyici tarzda, örgüt ile elebaşını övücü sloganlar atarak çevreye zarar vermeye ve polis güçlerine direnmeye devam ettikleri bildiriliyor.

İddianamede, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ancak yakalanamayan terörist Kamış'ın da ilçedeki Kobani eylemlerine katıldığı ve organize ettiği, tanınmamak için yüzünü kapattığı, yola barikat kurarak lastik yaktığı ve çöp konteynerlerini kullanarak eylem yaptığı, taşlarla emniyet binası ve emniyet güçlerine saldırdığı kaydediliyor.

Kamış'ın evinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ve listelerin ele geçirildiği anlatılan iddianamede, Kamış'ın "Davut" kod adıyla kırsalda silahlı faaliyetlerde bulunduğu, ilçedeki Kobani eylemlerini organize ettiği ve kitleyi yönlendirdiği, izinsiz toplantı ve yürüyüşe silah sayılan taşla katılıp polisin uyarısına rağmen dağılmadığı ve örgütün dağ kadrosunda olduğu kaydediliyor.



İddianamede, terörist Muhammed Fadullah Kamış'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "kamu malına zarar vermek", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" ve "toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılmak" suçlarından 9 yıl 9 aydan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Karayazı ilçesinde 18 Haziran'da AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasındaki arazide bir araçta ölü bulunmuştu.



Olayın ardından güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu saldırının faili Kamış, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin ortak operasyonuyla Erzurum'da yakalanıp tutuklanmıştı.

Kaynak: AA