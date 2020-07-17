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Göztepe'nin 48 yıllık büyük hasreti

Süper Lig'de yarın saat 21.00'de başlayacak maçta Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Göztepe, rakibini deplasmanda son 48 yılda oynanan 12 maçta hiç mağlup edemedi.

Göztepe'nin 48 yıllık büyük hasreti
17.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:28

Süper Lig'de yarın saat 21.00'de başlayacak maçta Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Göztepe, rakibini deplasmanda son 48 yılda oynanan 12 maçta hiç mağlup edemedi.

En son 1972-1973 sezonunda Mithatpaşa Stadı'nda 14 Ekim 1972'de oynanan lig maçını 1-0 kazanan Göz-Göz, ardından Galatasaray önünde İstanbul'da çıktığı karşılaşmaların 10'unu kaybederken 2'sinde berabere kaldı. Süper Lig'de üst üste 3'üncü senesini geçiren sarı-kırmızılılar 2017-2018'de İstanbul'da Galatasaray'a 3-1, geçen sezonki mücadelede de 1-0 kaybetti. Göztepe sezonun ilk yarısında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçı ise 2-1 kazanmayı başardı. İki takım arasında oynanan son 10 maçın 9'unu Galatasaray kazanırken, Göztepe ise sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör İlhan Palut, Galatasaray karşısında iyi bir mücadele örneği sergileyeceklerini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından 6 maçta galibiyet alamayan, bu periyotta rakibi Galatasaray'la birlikte yalnız 2 puan alarak ligin en kötü performansını sergileyen iki ekipten biri olan Göztepe'de Palut, "Önümüzde Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor maçları var. Bu iki mücadeleden alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Galatasaray deplasmanında elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" diye konuştu. Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi Serdar, Halil ve Beto'nun sakatlıkları bulunurken, takımda cezalı oyuncu yok. Göztepe'nin yarın sahaya Göktuğ - Murat, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Wilczek 11'iyle çıkması bekleniyor.


- İzmir

Kaynak: DHA

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