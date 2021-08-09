Göstergebilim Işığında Latmos'ta Doğa, Kültür ve Yaşam Üçgeni: Doğayla Bağını Yeniden Kur Adlı Projenin Birinci Dönemi Tamamlandı
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Göstergebilim Işığında Latmos'ta Doğa, Kültür ve Yaşam Üçgeni: Doğayla Bağını Yeniden Kur Adlı Projenin Birinci Dönemi Tamamlandı

Göstergebilim Işığında Latmos'ta Doğa, Kültür ve Yaşam Üçgeni: Doğayla Bağını Yeniden Kur Adlı Projenin Birinci Dönemi Tamamlandı
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Göstergebilim Işığında Latmos'ta Doğa, Kültür ve Yaşam Üçgeni: Doğayla Bağını Yeniden Kur Adlı Projenin Birinci Dönemi Tamamlandı TÜBİTAK tarafından 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında 2020/1 çağrı döneminde desteklenmeye hak kazanan, Üniversitemiz ve Aydın İl Milli Eğitim...

Göstergebilim Işığında Latmos'ta Doğa, Kültür ve Yaşam Üçgeni: Doğayla Bağını Yeniden Kur Adlı Projenin Birinci Dönemi Tamamlandı TÜBİTAK tarafından 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında 2020/1 çağrı döneminde desteklenmeye hak kazanan, Üniversitemiz ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladığı "Göstergebilim Işığında Latmos'ta Doğa, Kültür ve Yaşam Üçgeni: Doğayla Bağını Yeniden Kur" adlı projenin birinci dönemi tamamlandı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakul'un yürütücülüğünde gerçekleşen, TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk göstergebilim temalı proje olma özelliğini taşıyan projeyle göstergebilim yöntemi kullanılarak doğaya farklı bakma becerilerinin kazandırılması amaçlanıyor.

Doç. Dr. Songül Aslan Karakul, "Hem kuramsal hem de uygulamalı olmak üzere proje süresince toplam 27 etkinlik gerçekleştirildi. Kuramsal derslerin yanı sıra gösterge çözümleme, sanatsal üretim ve atölye çalışmalarının da yer aldığı projede ülkenin dört bir yanından gelen yirmi dört öğretmenle Latmos (Beşparmak Dağları), Bafa Gölü Tabiat Parkı ve kaya resimlerinin bulunduğu bölgelerin ziyaretleri gerçekleştirildi. 2. Dönem'de 7 Bölge 47 ilden katılımcıyla eğitimlerimizi tamamlamış olacağız. " dedi.

Projenin ikinci dönemi, 9-13 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için www. gostergebilim. org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

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Göstergebilim Işığında Latmos'ta Doğa, Kültür ve Yaşam Üçgeni: Doğayla Bağını Yeniden Kur Adlı Projenin Birinci Dönemi Tamamlandı - Haberler
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