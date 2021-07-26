"Görsel İletişim Tasarımı Öğrenci Projeleri" isimli online sergi açılmıştır.
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin Proje dersinde yapmış oldukları çalışmaları içeren "Görsel İletişim Tasarımı Öğrenci Projeleri Sergisi" isimli online sergi açılmıştır.
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin Proje dersinde yapmış oldukları çalışmaları içeren "Görsel İletişim Tasarımı Öğrenci Projeleri Sergisi" isimli online sergi açılmıştır. Sergiyi aşağıdaki linkten ziyaret edebilirsiniz.
Online Sergi için TIKLAYINIZ
Kaynak: Habermetre