"Görsel İletişim Tasarımı Öğrenci Projeleri" isimli online sergi açılmıştır.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Görsel İletişim Tasarımı Öğrenci Projeleri" isimli online sergi açılmıştır.

'Görsel İletişim Tasarımı Öğrenci Projeleri' isimli online sergi açılmıştır.
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin Proje dersinde yapmış oldukları çalışmaları içeren "Görsel İletişim Tasarımı Öğrenci Projeleri Sergisi" isimli online sergi açılmıştır.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin Proje dersinde yapmış oldukları çalışmaları içeren "Görsel İletişim Tasarımı Öğrenci Projeleri Sergisi" isimli online sergi açılmıştır. Sergiyi aşağıdaki linkten ziyaret edebilirsiniz.

Online Sergi için TIKLAYINIZ

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Görsel İletişim Tasarımı Öğrenci Projeleri" isimli online sergi açılmıştır. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 18:25:58. #1.16#

title