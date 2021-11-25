Gölde cesetleri bulunan kardeşlerin babası: Küçük oğlum, ağabeyini kurtarmak istedi

İZNİK, BURSA (DHA) - BURSA'da İznik Gölü'nde cansız bedenleri bulunan Hasan (34) ve Hüseyin Karacan (31) kardeşlerin babası Yılmaz Karacan, konuştu. Karacan, "Hüseyin'in kıyafetleri ve özel eşyaları göl kenarındaydı. İntihar edecek kişi özel eşyalarını buraya bırakmayı düşünmez. Küçük oğlum, kurtarmayı düşündüğü ağabeyiyle birlikte ölüme yürüdü" dedi.

Kestel ilçesinde kafe işleten Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşler, bir arkadaşlarından kendilerini İznik ilçesine götürmesini istedi. Bu ilçeye giden kardeşlerden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Karacan kardeşlerin çevresindeki bazı kişilere bir süre önce 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dediği iddia edildi. Bunun üzerine aramalar, göl çevresinde yoğunlaştırdı. Gece saatlerinde göl kıyısında Hüseyin Karacan'a ait kıyafet ve cüzdan bulundu. AFAD ekipleri şişme botlarla göl yüzeyinde, Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden gelen balık adamlar ise su altında çalışma yaptı. Ekipler, bir gün sonra sabah saatlerinde Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlerin cansız bedenlerine ulaştı.

Büyük oğlu Hasan'ın pandemi sürecinde yanında çalıştırdığı kişilerin maaşlarını ödeyebilmek için bankadan kredi çektiğini, ödemeleri yapmakta zorlanınca bunalıma girdiğini söyleyen Karacan, "Korona sürecinde kaynaklanan borçtan dolayı olduğunu düşünüyoruz. İş yerleri kapalı olduğundan dolayı sıkıntıya düştü. Onun haricinde herhangi bir sıkıntıları yoktu" dedi.