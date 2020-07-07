Gölbaşı'nda marketler denetlendi Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde zabıta ekipleri, marketlerde denetim yaptı.

Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde zabıta ekipleri, marketlerde denetim yaptı.

Gölbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İncek Mahallesi'ndeki marketleri denetlediği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin hijyen, maske ve eldiven kullanımının yanı sıra ürünlerin son kullanım tarihi ve sosyal mesafe kuralları gibi konularda incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, tedbirleri elden bırakmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz denetim kapsamında personellerin hijyen belgelerini kontrol ettik. Özellikle maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan işletmelerde müeyyideler uyguluyoruz. İzinsiz branda asan işletmeleri de uyararak brandaları kaldırdık. Belirlenen tedbir kurallarına işletmecilerimizin uymasını rica ediyoruz. Aksi takdirde ceza uygulamak durumunda kalacağız. Lütfen kurallara uymaya özen gösterelim."

Kaynak: AA