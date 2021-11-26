Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek, ilçe sakinleriyle bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek, ilçe sakinleriyle bir araya geldi

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek, ilçe sakinleriyle bir araya geldi

Ankara'nın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı.

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı.

Gölbaşı Park Eymir Toplu Konutları'nda site yönetim kurulu ve üyeleriyle buluşan Şimşek, Gölbaşı'nı hak ettiği yere getirmeye çalıştıklarını, ilçenin tüm bölgelerine eşit hizmet götürdüklerini bildirdi.

Gölbaşı Belediyesi olarak göreve gelirken, seçim beyannamelerinde sundukları birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Şimşek, "Meclis üyelerimiz ve bürokratlarımızla elimizden gelen her türlü desteği vatandaşımıza vermeyi sürdürüyoruz." dedi.

Şimşek, yönetim kuruluna ve üyelerine teşekkür etti.

Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek, ilçe sakinleriyle bir araya geldi

Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek, ilçe sakinleriyle bir araya geldi

4 çocuk babası ilçe müftüsü koronavirüsten hayatını kaybetti

4 çocuk babası ilçe müftüsü koronavirüsten hayatını kaybetti

 Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

 Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nda meydana gelen patlamanın nedeni belli oldu

Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nda meydana gelen patlamanın nedeni belli oldu

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title