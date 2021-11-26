Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek, ilçe sakinleriyle bir araya geldi

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı.

Gölbaşı Park Eymir Toplu Konutları'nda site yönetim kurulu ve üyeleriyle buluşan Şimşek, Gölbaşı'nı hak ettiği yere getirmeye çalıştıklarını, ilçenin tüm bölgelerine eşit hizmet götürdüklerini bildirdi.

Gölbaşı Belediyesi olarak göreve gelirken, seçim beyannamelerinde sundukları birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Şimşek, "Meclis üyelerimiz ve bürokratlarımızla elimizden gelen her türlü desteği vatandaşımıza vermeyi sürdürüyoruz." dedi.

Şimşek, yönetim kuruluna ve üyelerine teşekkür etti.