Göktaşı yağmuru Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kameralara böyle yansıdı
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Göktaşı yağmuru Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kameralara böyle yansıdı

Göktaşı yağmuru Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kameralara böyle yansıdı Trabzon ve Artvin'de göktaşının düşme anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi Türkiye'de bu akşam yaşanan ve bir çok noktadan gözlenen göktaşı yağmuru Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de güvenlik kameralarına yansıdı.

27.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:21

Göktaşı yağmuru Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kameralara böyle yansıdı

Trabzon ve Artvin'de göktaşının düşme anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

TRABZON - Türkiye'de bu akşam yaşanan ve bir çok noktadan gözlenen göktaşı yağmuru Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de güvenlik kameralarına yansıdı.

Göktaşı yağmuru bu akşam saat 20.30'dan itibaren Türkiye'nin bir çok şehrinde görüldü. Göktaşının yaydığı ışık Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon ve Artvin illerinde gözlenirken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü.

Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anını iş yerindeki güvenlik kameralarından inceleyen Trabzonlu Arda Sağlam, o anları anlattı. Sağlam "Arkadaşlarımızla beraber oturuyorduk. İlk önce beyaz bir ışık yukarıdan aşağıya gelir gibi oldu. Tam ne oluyor derken birden sarı bir ışık ortaya çıktı. Sanki sabah güneşi gibi. Aklıma atış poligonumuzun güvenlik kameralarına bakmak geldi. İncelediğimizde belirgin bir şekilde görülüyor" dedi.

"Ne olduğunu merak ediyoruz"

Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin ne olduğunu merak ettiklerini belirten Sağlam, "Ne olduğunu çok merak ediyoruz. Hatta göktaşı diye bir muhabbet geçti. Doğu illerinde de görülmüş. Aşırı derecede merak ediyoruz. Daha önce bu şekilde bir şey ile karşılaşmadım. Hatta yıldız kaymasına bile şahit olmamıştım. Göktaşı görmüş olduk" şeklinde konuştu.

"Nereye düştü merak ediyoruz"

Işık parlamasını gören Anıl Kalfa ise, "Arkadaşlarla muhabbet ederken birden bir ışık parlaması gördük. Öyle bir ışık parlaması oldu ki gözlerimizi kıstık. O beyaz ışıktan sonra sarı ve kırmızı gibi renklerde ışık patlaması oldu. Çok hızlı düştü. Nereye düştü merak ediyoruz. İlk önce yıldız kaydı dedik ama daha önce yıldız kayması görmüştüm. Bu farklı birşeydi. Sonra meteor diye düşündük. Bu yıl herşey üst üste geliyor. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Göktaşı yağmuru Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kameralara böyle yansıdı

Kaynak: İHA

Manşet

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