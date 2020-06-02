Gökçeada feribot seferleri 7 güne çıkıyor Gökçeada feribot seferleri 7 güne çıkıyor Çanakkale'de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.

Gökçeada feribot seferleri 7 güne çıkıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerini haftada 5 güne indirmişti, firmadan yapılan yeni açıklamada seferlerin yarın itibariyle 7 güne çıkarılacağı bildirildi.

Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; " 03.06.2020 Çarşamba günü itibariyle Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 07: 00, 13: 00 ve 18: 00, Kabatepe'den saat 09: 00,15: 00 ve 20: 00 olarak haftanın 7 günü sefer yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA