Go-kart Aracına Şalı Takılan Hemşire Ölümden Döndü

- Alperen Karakuş açıklaması

Kamera kayıtları

Hastaneden görüntüler

Ahmet Cevahir konuşması - Rize'de go-kart pistinde meydana gelen kazada, şalı aracın lastiğine dolanan Tuğba hemşire ölümden döndü

Cevahir ailesi olayda ihmal olduğu düşüncesi ile go-kart firmasından şikayetçi oldu

Tuğba hemşirenin babası Ahmet Cevahir:

"Kaza anında olay yerinde her hangi bir ihmal varsa bunun araştırılmasını istiyorum. Bunun ortaya çıkarılmasını istiyorum"

Ailenin avukatı Alperen Karakuş:

"Eğer ortada bir suç ve ihmal varsa bunun ortaya çıkması için elimizden gelen her türlü girişimi yapacağız. Sonuna kadar takipçisi olacağız"

"Olay gerçekleşeli 12 gün oldu ve şal halen bizim elimizde"

RİZE - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'ye arkadaşının düğünü için giden ve eğlenmek için gittiği go-kart pistinde meydana gelen kazada, şalı aracın lastiğine dolanan Tuğba hemşire ölümden döndü.



İstanbul'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 21 yaşındaki Tuğba Cevahir, Kurban Bayramı öncesinde arkadaşları ile birlikte Rize Sahil Parkında kurulu bulunan bir go-kart pistine gitti. Tuğba hemşire iki arkadaşı ile birlikte çevresi lastiklerle çevrili alanda go-kart aracına bindi. Genç kız kullandığı araçla ilerlediği sırada, boynundaki şalı lastiğe dolandı. Talihsiz kızın nefesi borusu tıkanırken araçtan düştü. Olaya tanık olan go-kart çalışanları ve arkadaşları müdahale ederek 112 acil servis ekibine haber verdi. Ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'na kaldırılan Tuğba Cevahir yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



Cevahir'in nefes alabilmesi için boğazı delinerek akciğerine tüp yerleştirildi. Kulak Burun Boğaz Bölümünde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç hemşire, daha sonra servise çıkarıldı. Tuğba Cevahir kaza sonrasında boğazının delinmesi nedeniyle burundan besleniyor, konuşamadığı için ise polise henüz ifade veremedi.



-Olay güvenlik kameralarına yansıdı



Olayın yaşandığı an ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Tuğba Cevahir'in aracının uzak bir noktada durduğu anda iki kişi pistin içerisine doğru telaşla koştuğu görülüyor. Bu sırada diğer araçların pistte ilerlemeye devam etmesi ise dikkat çekiyor.



Olayın ardından go-kart işletmecisi H.İ.A. Taksirle Yaralama şüphesiyle verdiği ifadesinde Tuğba Hemşirenin çalışanlar tarfından uyarıldığını ve şalını bağladığı ama çıkarmadığını ifade etti. H.İ.A. go-kart pistinde görünür şekilde "Atkı, kravat, fular ve benzeri uçuşan giysilerle uzun ve açık saçlarla kasksız go-kart kullanmak yasaktır." uyarısının bulunduğunu kaydetti.



Go-kart çalışanı G.T ise Tuğba hemşirenin acemi olması nedeniyle hız limitini minimum hız limitine ayarladığını, kazayı fark ettiğinde yanına giderek yardım ettiğini ve 112 servisini aradığını söyledi.



-"Kazaya neden olan şal aileye verildi"



Tuğba hemşirenin babası Ahmet Cevahir AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının arkadaşları ile birlikte Rize'ye düğüne geldiğini belirtti.



Kızının çok büyük bir kaza atlattığını vurgulayan Cevahir, "Kaza anında olay yerinde her hangi bir ihmal varsa bunun araştırılmasını istiyorum. Bunun ortaya çıkarılmasını istiyorum. Olay yerinde tutanak tutulmamış. Kızımın sağlık durumu kötüydü. Çok şükür iyiye gidiyor ama kızım şu anda konuşamıyor. Yemesi içmesi her şey hortum ile ile oluyor." dedi.



Ailenin avukatı Alperen Karakuş ise müvekkili Tuğba Cevahir'in 29 Ağustos 2017'de gittiği bir go-kart pistinde kaza geçirdiğini ve olayın dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşandığını kaydetti.



Karakuş, müvekkiline aracı kullanırken uyması gereken güvenlik tedbirleri hakkında herhangi bir bilgi verilmeden araca bindirildiği iddiası ile Tophane Polis Amirliğine şikayette bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"İlgili işletme ve işletme yetkililerden şikayetçiyiz. Müvekkilimin karakoldaki dosyasını inceledim. Dosyasında olay yerine ilişkin herhangi bir tutanak söz konusu değildi. Bununla birlikte eğer ortada bir suç ve ihmal varsa bunun ortaya çıkması için elimizden gelen her türlü girişimi yapacağız. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Olayın hukuki ve cezai boyutunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Ailenin talebi bu yönde."



Delillerin eksik toplandığını savunan Karakuş, "Olaya sebebiyet veren şalın, normalde suç unsuru varsa delil olarak olay yerine gelen görevliler tarafından delil torbası ile alınarak muhafaza altına alınması gerekiyordu. Fakat şal şu anda benim elimde. Bu ayrı bir ironi. Bu şal nasıl oluyor da hastane yetkilileri tarafından hastanın ailesine teslim ediliyor. Burada da eğer bir ihmal söz konusu ise, delilleri karartma kastı varsa bunun muhatabı adli merciler olacak. Bunun takibini sonuna kadar sürdüreceğiz. Olay gerçekleşeli 12 gün oldu ve şal halen bizim elimizde." şeklinde konuştu.



karakuş, dosyanın 12 gün geçmesine rağmen savcılığa intikal ettirilmediğini iddia ederek, "Biz karakola gerekli şikayet beyanımızda bulunduk. İş yoğunluğu nedeniyle savcılığa intikal etmedi. Delil toplanmasını da talep edemiyoruz. Savcının talebi ile ancak delil toplanabiliyor. Bizde netice alınmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.