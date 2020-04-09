GKRY'de korona virüs ölümleri 10'a yükseldi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 1 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 10'a yükseldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 1 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 10'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada 78 yaşında 1 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybettiği bildirilirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği duyuruldu. Bakanlık, bugün 38 yeni korona virüs vakası tespit edildiğini açıklarken, toplam korona virüs vaka sayısının 564'e ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, bugün 1 bin 216 kişiye korona virüs testi yapıldığını duyurdu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA