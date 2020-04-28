Giysilerinizden Sağlıklı Olup Olmadığınız Anlaşılabilecek! İşte Detaylar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Giysilerinizden Sağlıklı Olup Olmadığınız Anlaşılabilecek! İşte Detaylar

Giysilerinizden sağlıklı olup olmadığınızı anlamak biraz tuhaf görünebilir.

Giysilerinizden Sağlıklı Olup Olmadığınız Anlaşılabilecek! İşte Detaylar
28.04.2020 02:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 02:27

Giysilerinizden sağlıklı olup olmadığınızı anlamak biraz tuhaf görünebilir. Ancak ABD'nin önde gelen üniversitelerinden bir tanesinde yapılan çalışmada, bunun mümkün olduğu görüldü. İşte bu son derece ilginç haberimizin detayları.

MIT tarafından yapılan bir çalışmaya göre giysilerinize yerleştirilecek bir mekanizma sizin bütün bilgilerinizi açığa çıkarabilir. İnsan sağlığı çok hızlı bir şekilde değişebilen ve bozulan bir yapıya sahip olduğu için sürekli olarak izlenmesi gerekiyor. Ancak sürekli izleme pek mümkün değil ve ABD'li araştırmacılar bunu ilginç bir yöntemle sağlamak istiyor.

Vücut bilgilerini okumak için sensörler kullanılacak

ABD'li araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaların sonucunda, farklı bir sensör mekanizması kuruldu. Bu mekanizma sayesinde bireylere ait solunum hızı ve vücut sıcaklığı gibi değerler ölçülebilecek. Böylece en ufak bir değişimde bile hemen müdahale etme imkanı ortaya çıkacak.

LG Elektronik Medya Geliştirme ve Yardımcı MIT Profesörü Canan Dağdeviren'in de yer aldığı bu çalışma sayesinde sadece bir tişört üzerinden bile değerlendirme yapmak mümkün olacak. Cihazın öne çıkan tek özelliği her kıyafetle kullanılabilmesi değil. Aynı zamanda herhangi bir aracı cihaz olmadan da kullanılabilmesi büyük bir avantaj sunuyor.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu sensör sayesinde, en ufak değişiklikler bile kayıt altına alınabilecek. Bu cihazın sporcular ve özellikle de astronotlar için kullanılması bekleniyor. Kısa bir süre içerisinde geliştirilmesi mümkün olmasa bile, orta vadede önemli bir gelişme sağlanacağı düşünülüyor. Sizce bu cihaz daha başka nerelerde kullanılabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Haber
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Haber
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu Haber
35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haber
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı Haber
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi Haber
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
Günlük burç yorumları 27 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 27 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak
Fotoğraf tutkunu genç, Tekirdağ'daki evinin çatısından Uludağ'ı görüntüledi
Fotoğraf tutkunu genç, Tekirdağ'daki evinin çatısından Uludağ'ı görüntüledi
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Mersin'de limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı
Mersin'de limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına...
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Naci Bostancı Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Podolski Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Giysilerinizden Sağlıklı Olup Olmadığınız Anlaşılabilecek! İşte Detaylar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 03:35:19. #1.15#
title