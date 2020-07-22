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Giresunlu balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına başladı

Giresunlu balıkçılar, 15 Nisan'da sona eren 2019-2020 av sezonunun ardından, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına gecikmeli olarak başladı.

Giresunlu balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına başladı
22.07.2020 12:04 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:09

Giresunlu balıkçılar, 15 Nisan'da sona eren 2019-2020 av sezonunun ardından, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına gecikmeli olarak başladı.

Karadeniz'de 1 Eylül 2019'da "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, 15 Nisan'da sezonu tamamlamalarına rağmen ağ bakım ve onarımlarını ise yapamamışlardı.

Giresun'un Görele ilçesinde gırgır teknelerini limanlara demirleyen balıkçıların, yeni sezon hazırlıklarına nihayet başlayabildiklerini ifade eden Balıkçı Kerim Ergün, "Vira Bismillah" demeleri için bir ay kadar zamanları kaldığını söyledi. Ergün, "15 Nisan'da sona eren av sezonunu ardından ağ bakımlarını tamamlamamız gerekiyordu. Virüs salgını nedeniyle yapamadık. Hayatın normale dönmeye başlamasıyla bizde 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonun hazırlıklarına başladık. Covid-19 salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyup zarar gören ağları imece usulüyle onarıyoruz. Sezon içerisinde ağlarımız ve diğer takımlarımız yıpranıyor her sezon için yeniden onarım gerekiyor. Bir balıkçının ağı sağlam olacak. Bu bakım olmazsa olmazdır. Onun için sezonu bitirip hemen ağ bakımı yapıyoruz. Böylelikle yeni sezonun da hazırlıklarını yapmış oluyoruz ancak bu sezon için hazırlıklara biraz geç başladık ama daha bir ayımız var yetiştireceğiz. Öncelikle hamsi ağlarını sonra ise mezgit ve palamut ağlarını onaracağız Hamsi ağı daha ince. Bu yüzden küçük, ağ bakımı oldukça zorlu ve dikkat isteyen bir süreç. Bu nedenle önceliğimizi hamsi ağlarına veriyoruz. Ardından daha geniş gözlü olan mezgit ve palamut ağlarının bakımı yapılıyor. Eğer bu bakım olmazsa balık ağda tutunamaz ve verdiğiniz emekler boşa gider" ifadelerini kullandı.

Balıkçılar sezondan umutlu

Geçen sezonun beklenenden az sürdüğünü, bu sezonun içinde henüz değerlendirme yapmanın erken olduğunu söyleyen Kuloğlu Balıkçı Firması sahibi Asım Kul ise "Geçen sezon çok erken tamamlandı. Normal şartlarda 7 ay sürmesi gereken sezon 4 ayda bitti. Hamsi sezonu kısa sürdü. Temennimiz bu sezonun verimli geçmesidir ancak, henüz değerlendirme yapmak için erken. Bu ayın sonuna doğru deniz sezonun nasıl geçeceği konusunda ipucu verecektir. Öncelikle palamut ve mezgit avı ile başlayacağız sezonu hamsi ile tamamlayacağız. Verimli bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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