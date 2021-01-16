Gine'de hükümet istifa etti
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Gine'de hükümet istifa etti

16.01.2021 02:57 | Son Güncelleme: 16.01.2021 03:01
Gine'de hükümet istifa etti

Gine'de Başbakan Ibrahima Kassory Fofana, hükümetin istifasını sundu.

Gine'de Başbakan Ibrahima Kassory Fofana, hükümetin istifasını sundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 2018'den bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Fofana'nın hükümetin istifasını sunduğu ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin istifayı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, yeni hükümetin en kısa sürede oluşturulacağı kaydedildi.

Gine'de Mart 2020'de milletvekili, Ekim 2020'de de cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Conde, ekimdeki seçimlerle 3'üncü dönemine seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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