Genç Parti İl Başkanı Mutlu'nun öldüğü kazanın sürücüsü tahliye oldu
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Genç Parti İl Başkanı Mutlu'nun öldüğü kazanın sürücüsü tahliye oldu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Genç Parti İl Başkanı Vijdan Mutlu'nun (50) yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tutuklu sanık Ercan Emeç (21), adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Genç Parti İl Başkanı Mutlu'nun öldüğü kazanın sürücüsü tahliye oldu
09.07.2020 14:14 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:18

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Genç Parti İl Başkanı Vijdan Mutlu'nun (50) yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tutuklu sanık Ercan Emeç (21), adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kaza, geçen yıl 8 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında, Gemlik-Kumla yolunda meydana geldi. Kumla'dan Bursa yönüne giden Vijdan Mutlu yönetimindeki 16 AAE 757 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dönerek, yolun ortasında durdu. Bu sırada otomobilin arkasından gelen 6 araç, birbirine çarparak durabildi. Zincirleme kazada 10 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerinde sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Genç Parti Bursa İl Başkanı Vijdan Mutlu Bursa Devlet Hastanesi'ne, kızı Ayça Mutlu (24) ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Vijdan Mutlu, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kızı ve diğer 8 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza ile ilgili olarak gözaltına alınan Ercan Emeç çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, aynı araçta bulunan babası Metin Emeç, annesi Zeynep Emeç ve Nedim Er, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ercan Emeç hakkında 'taksirle öldürme, suç üstlenmeye azmettirme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Emeç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın 'suçu üstlenme' suçundan yargılanan babası Metin Emeç, sanığın 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanan annesi Zeynep Emeç ile tarafların avukatları da salonda hazır bulundu. 'Suç üstlenme' suçundan yargılanan tutuksuz sanık Nedim Er ise duruşmaya katılmadı.Duruşmada ifade veren Ercan Emeç, kaza sırasında kendisinin de araçta olduğunu, kolu kırılınca Yalova'ya götürüldüğünü belirterek, "Olayda ölen ve yaralanan kişilerin olduğunu bilmiyordum. Araç benimdi ancak diğer sanık Nedim Er, kullanıyordu. Olayı üstlenmek hayatımın en büyük pişmanlığı, benden minnetlerle aldı arabamı, kazada alkollü olduğunu söyleyerek suçu üstlenmemi istedi, şimdi mahkemeye bile gelmiyor" diye konuştu.Tutuksuz sanık Metin Emeç ise oğlunun diğer sanık tarafından uyuşturucu kullanmaya zorlandığını öne sürdü. Oğlunun kazanın ardından Nedim Er ve yakınları tarafından Yalova'ya götürüldüğünü savunan sanık, asıl sürücünün Nedim Er, olduğunu iddia etti.Sanık avukatı Özgür Abatay da dosya kapsamındaki tüm delillerin toplandığını, tutukluluktan istenen yararın sağlandığını ve sanığın suç vasfının değişme ihtimalini vurgulayarak, Ercan Emeç'in tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep etti.Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve delillerin toplandığı gerekçesiyle Ercan Emeç'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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