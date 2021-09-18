GEMLİK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ GEMLİK AHİ OCAĞI MÜZESİ TÖRENLE AÇILDI

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Gemlik Ahi Ocağı'nın açılış töreni, Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Bursa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Mesleki eğitiminde Bursa'nın marka şehir olduğunu ifade eden Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu; "İstanbul'daki çalışmalarını yakından bildiğim ve mesleki eğitim alanında çok ciddi bir çaba ve emek sarf eden İl Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte Bursa'da da bu alanda üzerine koyarak devam edeceğimize inanıyorum. Bursa marka şehir ve bu markayı devam ettirmek önemli bir görevdir. " dedi. Müzelerin kurumsal hafızalar olduğunu belirten Cevheroğlu; "Ziyaretçilerimiz ahilik müzemizde geçmişten gelen ve geleceğe giden mesleklerimizi görebilme şansı bulacaklar. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Emeği geçen herkese şahsım ve Bursa valiliği olarak teşekkür ediyorum. " dedi.

Mesleki eğitimin tanımının, iş piyasasının beklentisine uygun insan gücü yetiştirmek olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür; Mesleki Eğitimin Türkiye ve sanayi kenti Bursa için çok önemli olduğunu vurguladı. Serkan Gür konuşmasında; "Son dönemlerde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlarımız ve tüm üst düzey devlet büyüklerimiz mesleki ve teknik eğitimle ilgili çok önemli katkılar sunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız en son konuşmasında '2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ve zamanına mesleki ve teknik eğitimin kalkınması ve güçlenmesi ile erişebileceğinin farkındayız. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ' şeklinde yorum yaptı ve baktığımızda Osmanlı'nın da temellerinin atıldığı Bursa'da arkadaşlarımız bunu göstermeyi başarmışlar. Bursa'da göreve başlar başlamaz ben de mesleki eğitime gönül vermiş birisi olarak toplantılarımızdan ilkini mesleki ve teknik eğitim veren okul ve kurumlarımızın idarecileriyle gerçekleştirdim. Bursa'nın ticaret ve sanayi alanında jeopolitik bir konuma sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamada meslek liselerimiz önemli bir lokomotif görevi üstlenecektir. Meslek liselerimizin sektörle uyum içerisinde hareket edebilmesi için okul-sanayi iş birliğinin bu anlamda büyük bir payı olduğuna inanıyorum. " dedi.

Ahi ocağı hakkında bilgi de veren Serkan Gür; "Bursa'da sanayi ile mesleki ve teknik eğitime devam ederken dikkat etmemiz gereken en önemli şey aynı zamanda gençlerimizin milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı olarak yetişmesini sağlamaktır. Bunu yaparken de Gemlik Mesleki Eğitim Merkezimizin yaptığı gibi bu ocağımızın değerlerini temel alacağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu şekilde sanayicimizle birlikte esnaf ve sanatkarlar odalarımızın da kıymetli destekleri ile ustalarımızla en güzel şekilde yetiştirmeye çalışacağız. Çocuklarımızın gelecekte ülkemize hizmet etmelerini sağlama noktasında bütün illerimizle birlikte, eğitimi yöneten eğitime inanan bütün herkesle birlikte bu ruha uygun olarak, mesleki eğitimi geliştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kıymetli müdürlerimize, hizmetlisinden öğretmenine, öğrencisine kadar burada eğitime liderlik eden herkese, mesleki ve teknik eğitimle dolu olan Sayın Valimize ve geçmişten beri tanıdığım çok kıymetli Vali Yardımcımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından Gemlik Ahi Ocağında emeği geçen yardımseverlere ve öğretmenlere plaketleri verildi. Plaket takdiminin ardından Ahi Ocağı gezildi.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki öğretmen ve öğrencilerin emeği ile yapılan bütçesi ise Gemlik'teki yardımseverler tarafından karşılanan ahi ocağında somuncu baba ekmek fırını, koza iplikçisi, çömlekçi, ayakkabıcı, kestane şekerci, terzi, marangoz, zeytinci, demirci, berber ve kıraathane olmak üzere 11 farklı tarihi mekan oluşturuldu. Ahi ocağının içinde ayrıca 17 mesleğin tanıtımının yapıldığı resim sergisi hazırlandı.

Ahi Evran Veli'den esnaf ve sanatkarlarımıza miras, temelinde iş ahlakı, yardımlaşma ve çalışma disiplinini barındıran "Ahilik Kültürü'nün" yaşatılması ve bu kadim geleneğin en doğru şekilde anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılması için "Ahilik Haftası" her yıl eylül ayı içerisinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ahilik geleneğini dünyaya tanıtmak ve gelecekte de var olmasını sağlamak amacıyla 2021 yılı Cumhurbaşkanlığınca Ahi Evran Yılı olarak kabul edilerek UNESCO tarafından da anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Gemlik Ahi Ocağı'nın açılışı da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

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