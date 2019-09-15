Gelin ve damat nikah şekeri yerine fidan dağıttı

15.09.2019 10:30

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Türk sahil şeridinde geçen yıl 590 bin 984 caretta caretta yavrusu denizle buluştu

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı işbirliğiyle deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu koruma çalışmalarının başarısı sayesinde Türk sahillerine gelerek yumurtlayan deniz kaplumbağalarının yavrularının yumurtadan çıkarak denizle buluşma serüvenleri ise belgesel tadında görüntüler vermeye devam ediyor.

DKMP Genel Müdürlüğü Türkiye'nin taraf olduğu BERN (Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması) ve BARCELONA (Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması) Sözleşmeleri kapsamında deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta-İribaş deniz kaplumbağası, Chelonia mydas-Yeşil deniz kaplumbağası) korunması amacına yönelik olarak yaptığı çalışmalarla her yıl binlerce deniz kaplumbağasının denizlere ulaşmasına vesile oluyor.

Geçen yıl 590 bin 984 yavru denizle buluştu

Türkiye'de 21 adet Önemli Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Kumsalının 14 'ünde düzenli olarak "İzleme, Koruma ve Yuva Tespit" çalışmaları yürütülüyor. 2018 yılı çalışmaları neticesinde 143.7 km Türk sahil şeridinde 301 bin 224 adet Caretta caretta yavrusu ve 289 bin 760 adet Chelonia mydas yavrusu olmak üzere toplam 590 bin 984 adet yavru sahillerimizden ayrılıp denize kavuştu.

Bu yıl da Türk sahilleri deniz kaplumbağalarını uğurlamaya başladı. Adana Akyatan kumsalından DKMP ekiplerinin kamerasına yansıyan ve denize kavuşma telaşıyla çırpınan yavru deniz kaplumbağalarının mücadelesi adeta belgesel tadında görüntüler ortaya koydu.

Deniz kaplumbağa yavrularının denizle buluşma serüveni her yıl Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor.

Kaynak: İHA