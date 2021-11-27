GAZİPAŞA, ANTALYA (Habermetre) - GAZİPAŞA 2. KISIMDA AYDINLATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yalova Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan Gazipaşa Caddesi'nin aydınlatma çalışmalarının 2. kısmı başladı. Yalova'da yaşayan vatandaşlar tarafından büyük beğeni kazanan cadde de toplamda yeni 52 farklı direk konulacak. Yalova'ya gelen misafirlerin ve Yalovalıların en işlek kullandığı alan Gazipaşa Caddesi'nde, aydınlatma; cadde girişinden başlayarak, Donanma Tesislerine kadar kesintisiz olarak devam edecek. Gazipaşa Caddesi'nin 2. kısım deneme testi hafta içi yapılacak. Yapılmayanı Yapmak İçin Görevdeyiz

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Yalova'da yapılmayanı yapmak gibi bir huyumuz var. Gazipaşa Caddesi'nde geçtiğimiz aylarda yaptığımız aydınlatma çalışmaları vatandaşlarımız tarafından büyük takdir topladı. Sadece girişten başlayarak, köprüye kadar olan kısmın aydınlatmasını yapmıştık. 2. kısımda ise köprüden başlayarak, donanma tesislerine kadar devam edecek. Ufak dokunuşlarımız şehrimize inanılmaz derecede görsel değer ve vizyon katacak. Aydınlatma direklerinin yerlerini belirledik kısa süre içerisinde de testini gerçekleştireceğiz. Yalovamızı Allah'ın izni ile 2023 hedeflerine; çalışarak, üreterek, yapılmayanları yaparak hazırlayacağız" dedi.

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