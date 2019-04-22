Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 40 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|48,00
|50,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|40,00
|40,00
|Siirt fıstık içi (kırık)
|Kg
|39,25
|39,25
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|37,00
|37,00
|Sumak (toz)
|Kg
|8,50
|10,75
|Nane (kuru)
|Kg
|8,00
|10,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,40
|3,25
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,33
|2,33
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,05
|Mısır
|Kg
|1,29
|1,36
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,40
|3,25
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,85
|0,85
|Kimyon
|Kg
|11,00
|11,00
Kaynak: AA