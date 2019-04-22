Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 40 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg48,0050,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,00 40,00
Siirt fıstık içi (kırık)Kg39,2539,25
Kuzu eti (gövde)Kg37,0037,00
Sumak (toz) Kg8,5010,75
Nane (kuru)Kg8,0010,00
Nohut (naturel) Kg2,403,25
Bulgur (köftelik)Kg2,332,33
BuğdayKg1,502,05
Mısır Kg1,291,36
Nohut (naturel)Kg2,403,25
Kepek (buğday)Kg0,850,85
KimyonKg11,0011,00

Kaynak: AA
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